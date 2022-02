"Non è un problema mio...". E cala il gelo in studio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il cantautore ha cambiato la scaletta dal programma, scatenando la reazione contrariata della Bortone e in studio ci sono stati attimi di tensione Leggi su ilgiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il cantautore ha cambiato la scaletta dal programma, scatenando la reazione contrariata della Bortone e inci sono stati attimi di tensione

Advertising

GiuseppeConteIT : Le violenze vanno condannate perché non favoriscono il dialogo, spostando dalla parte del torto chi scende in piazz… - AlexBazzaro : Il problema non è che #Djokovic giochi, è pure guarito. Ma che non possa giocare un ragazzo italiano per l’infame t… - Pontifex_it : Lo sguardo cristiano non vede nei più fragili un peso o un problema, ma fratelli e sorelle da accompagnare e custodire. - mm_nurita : Sono a Barcellona e piango ancora, piango xche nella mia città natale mi sento libera,vedo i miei amici famiglia fe… - Martylovesjuve : RT @FraCer10: Esce Dybala e si spegne la luce. Non lo avrei mai detto. Eh ma la polizia di Twitter dice che è lui il problema, mica quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Non problema Torino, si ferma Bremer Commenta per primo Gleison Bremer non riesce a terminare il derby Juventus - Torino : il difensore brasiliano ha accusato un problema e ha lasciato il campo all'89', al suo posto Juric ha inserito Buongiorno .

Diretta/ Juventus Torino (risultato 1 - 1) streaming tv: Belotti pareggia i conti! ... infatti Massa non interviene e fa cenno di proseguire. Al 6 altra buona combinazione degli uomini di Juric con Mangradora che va al tiro, nessun problema per Szczesny che deve comunque timbrare il ...

"Così non si va avanti". Draghi sbatacchia i partiti ma il problema resta (di A. De Angelis) L'HuffPost Juventus, problemi per Dybala e Pellegrini: lasciano il campo I due calciatori bianconeri hanno lasciato il campo nel corso del match con il Torino, a causa di problemi fisici. La causa sarebbe un problema al ginocchio, che non gli ha… Leggi ...

JUVE, Dybala va ko. Problemi pure per Rugani e... Lo riporta Sportmediaset. Lo stop di Dybala è arrivato dopo due infortuni in difesa: Rugani si è fermato durante il riscaldamento per un problema muscolare e non è andato neanche in panchina. Al suo ...

Commenta per primo Gleison Bremerriesce a terminare il derby Juventus - Torino : il difensore brasiliano ha accusato une ha lasciato il campo all'89', al suo posto Juric ha inserito Buongiorno .... infatti Massainterviene e fa cenno di proseguire. Al 6 altra buona combinazione degli uomini di Juric con Mangradora che va al tiro, nessunper Szczesny che deve comunque timbrare il ...I due calciatori bianconeri hanno lasciato il campo nel corso del match con il Torino, a causa di problemi fisici. La causa sarebbe un problema al ginocchio, che non gli ha… Leggi ...Lo riporta Sportmediaset. Lo stop di Dybala è arrivato dopo due infortuni in difesa: Rugani si è fermato durante il riscaldamento per un problema muscolare e non è andato neanche in panchina. Al suo ...