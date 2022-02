Advertising

periodicodaily : NFT e cibo: la nascita del cyber food virtuale #NFT #CyberFood @NencioniSerena -

Ultime Notizie dalla rete : NFT cibo

dissapore

...non vogliono collaborare con gli enormi conglomerati centralizzati che sono noti per vendere... acquistandoper vantaggi esclusivi o semplicemente acquistando i suoi prodotti. Shytoshi Kusama ...All'inizio di questo mese, Panera Bread ha anche depositato un marchio per i propri ristoranti nel metaverso, insieme a token non fungibili () che potrebbero essere utilizzati per acquistare...McDonald's ha recentemente registrato diversi nuovi marchi per un ristorante virtuale gestito nel Metaverso ma capace di consegnare il cibo a domicilio nel mondo ... e bevande virtuali" venduti come ...La tecnologia blockchain e gli NFT saranno sempre di più sulle nostre etichette e nei ristoranti: capiamo bene come funzionano.