"Esposto all'Antitrust": Striscia la Notizia mette all'angolo Figliuolo: una strana questione di soldi (e mascherine) (Di venerdì 18 febbraio 2022) Moreno Morello, inviato di Striscia la Notizia, torna a occuparsi del tema delle mascherine e in particolare dell'obbligo di indossare le FFP2 anche per il personale scolastico. Il tg satirico di Canale 5 solleva infatti qualche perplessità sulla decisione del Commissario per l'Emergenza, Francesco Figliuolo, di affidare alle singole scuole il compito di reperire i dispositivi. "Dopo una fornitura temporanea - ha spiegato Morello - il governo ha stanziato 45 milioni di euro per le Ffp2 in modo che le scuole se le comprino in autonomia". Ma, e qui sta il punto, "solo presso le farmacie che abbiano aderito assieme ad altri fornitori al protocollo calmierato di 0,75 euro massimo". Fin qui nulla di strano, se non fosse che l'inviato ha ricordato che ormai "le forniture pubbliche riescono a strappare il prezzo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Moreno Morello, inviato dila, torna a occuparsi del tema dellee in particolare dell'obbligo di indossare le FFP2 anche per il personale scolastico. Il tg satirico di Canale 5 solleva infatti qualche perplessità sulla decisione del Commissario per l'Emergenza, Francesco, di affidare alle singole scuole il compito di reperire i dispositivi. "Dopo una fornitura temporanea - ha spiegato Morello - il governo ha stanziato 45 milioni di euro per le Ffp2 in modo che le scuole se le comprino in autonomia". Ma, e qui sta il punto, "solo presso le farmacie che abbiano aderito assieme ad altri fornitori al protocollo calmierato di 0,75 euro massimo". Fin qui nulla di strano, se non fosse che l'inviato ha ricordato che ormai "le forniture pubbliche riescono a strappare il prezzo di ...

