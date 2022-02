Crema al caramello fatta in casa: ottima al cucchiaio e per farcire (Di venerdì 18 febbraio 2022) Quante volte capita di essere alle prese con le improvvisate di amici o parenti e di non sapere cosa proporre come dolce, in quanto la dispensa è sprovvista di spesa. Ebbene se però avete solo pochi ingredienti come farina, zucchero e pochi altri, sappiate che potete pensare di improvvisarvi pasticcere/a e di cucinare una gustosissima Crema al caramello che vi farà impazzire. I vostri ospiti non si aspetteranno certo di poter gustare una simile prelibatezza di pasticceria. Di seguito troverete l’elenco completo di ciò che vi serve e il procedimento da seguire per realizzarla. Ingredienti 200 gr di farina 200 gr di burro 200 gr di zucchero 1 lt di latte Procedimento Prendete una pentola e mettete dentro lo zucchero, accendete il fuoco e fate sciogliere lentamente, aggiungendo il burro nel momento in cui lo zucchero diventa marroncino. Iniziate ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 18 febbraio 2022) Quante volte capita di essere alle prese con le improvvisate di amici o parenti e di non sapere cosa proporre come dolce, in quanto la dispensa è sprovvista di spesa. Ebbene se però avete solo pochi ingredienti come farina, zucchero e pochi altri, sappiate che potete pensare di improvvisarvi pasticcere/a e di cucinare una gustosissimaalche vi farà impazzire. I vostri ospiti non si aspetteranno certo di poter gustare una simile prelibatezza di pasticceria. Di seguito troverete l’elenco completo di ciò che vi serve e il procedimento da seguire per realizzarla. Ingredienti 200 gr di farina 200 gr di burro 200 gr di zucchero 1 lt di latte Procedimento Prendete una pentola e mettete dentro lo zucchero, accendete il fuoco e fate sciogliere lentamente, aggiungendo il burro nel momento in cui lo zucchero diventa marroncino. Iniziate ...

