Che figuracce Alessandro Basciano al GF VIP 6 | ritratto di un inguaribile arrogante

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo diciamo da settimane, ma qualcuno nella casa del Grande Fratello VIP 6 preferisce pensare chesia quello di una lettera d’amore scritta a Sophie ( livello ragazzino di 16 anni alla prima cotta, e lo diciamo perchè il ligure ci tritura le ovaie ogni giorno ricordandoci che ha 30 anni ed è un uomo vissuto). Un uomo che ama non umilia, non manca di rispetto, non usa quei toni, non continua a parlarti sopra.in diretta, non urla, di questo gli va dato atto ma parla, parla parla. O cerca di farlo, visto che non riesce a esprimersi per spiegare neppure i concetti più basilari. Resterà nella storia di questo Grande Fratello VIP 6 come quello che dopo le feste alcolemiche sbraitava contro la sua fidanzata, come quello rimproverato una settimana si e l’altra pure dal conduttore. E ieri sera ha dato il meglio di ...