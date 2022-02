Borussia Dortmund | il ds Zorc una furia | «Prestazione imbarazzante»

(Di venerdì 18 febbraio 2022), il ds: «». Lo sfogo nei confronti della squadra dopo la sconfitta contro i Rangers «», sono queste le parole usate da Michael, nei confronti della squadra allenata da Marco Rose, per l’umiliante sconfitta subita per mano dei Glasgow Rangers, nel match di andata di Europa League. Ecco le dichiarazioni rilasciate alla Bild dal direttore sportivo del. DICHIARAZIONI – «Sono ancora scioccato, non riesco a trovare le parole!é stata unadal primo all’ultimo minuto. Una partita contro un club di grande tradizione come i Glasgow Rangers cosa chiedere di più?è stata una ...

Advertising

sportli26181512 : Borussia Dortmund, la scelta di Adeyemi: Tutto rimandato in estate, pur senza chiudere a possibili trasferimenti. L… - lookatbald : RT @semino14: Se Borussia Dortmund e Barcellona escono dall'Europa League e una squadra italiana quest'anno non vince l'Europa League, allo… - TomoriEnjoyer : Il Milan è il Bayern Monaco Il Lille è il Borussia Dortmund - persemprecalcio : ?? Il difensore del Borussia Dortmund, Mats #Hummels, ha raccontato i motivi del 2-4 contro il Rangers Glasgow in… - RenatoMaisani : RT @GoalItalia: Simbolo dei Rangers, con il Borussia Dortmund altro centro storico ?? Steve G e l'eredità di Falcao: la consacrazione del 'B… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

Commenta per primo In cima alla lista dei desideri del Real Madrid c'è - come noto - il norvegese delErling Haaland . Ma la richiesta del club tedesco per il trasferimento dell'attaccante è di 75 milioni. Cifra che, secondo fonti spagnole, potrebbe ridursi con lo scambio di Luka ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il difensore del, Mats Hummels, ha parlato dopo la sconfitta contro i Rangers in Eruopa League. Il difensore del, Mats Hummels, ha parlato dopo la sconfitta contro i Rangers in ...Per non è il caso di puntarci in questa giornata. 19ª giornata Euroleghe: le sorprese della Bundesliga Brandt (Borussia Dortmund) - Potrebbe timbrare il cartellino in un match comunque complicato. Lui ...Al giocatore, al termine della stagione attuale, si attiverà la clausola rescissoria da 75 milioni di euro, il che significa che il Real può sborsare quella cifra per ingaggiarlo senza dover trattare ...