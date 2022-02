Biathlon, Dorothea Wierer è una furia per i materiali: “Sci del ca***” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dorothea Wierer chiude al ventiduesimo posto la Mass Start, gara conclusiva del Biathlon alle Olimpiadi di Pechino 2022. Una gara soffertissima per la medaglia di bronzo nella sprint di qualche giorno fa, l’azzurra ha commesso ben otto errori al poligono (due per ogni poligono) ma anche per dei materiali non all’altezza, fatto che si è palesato dopo pochi metri di gara. All’arrivo la Wierer ha espresso tutto il suo disappunto all’allenatore dicendo una serie di improperi irripetibili e una frase eloquente che ha risuonato forte e chiara: “Sci del ca***”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 febbraio 2022)chiude al ventiduesimo posto la Mass Start, gara conclusiva delalle Olimpiadi di Pechino 2022. Una gara soffertissima per la medaglia di bronzo nella sprint di qualche giorno fa, l’azzurra ha commesso ben otto errori al poligono (due per ogni poligono) ma anche per deinon all’altezza, fatto che si è palesato dopo pochi metri di gara. All’arrivo laha espresso tutto il suo disappunto all’allenatore dicendo una serie di improperi irripetibili e una frase eloquente che ha risuonato forte e chiara: “Sci del”. SportFace.

