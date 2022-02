Basket | Varese corsara sul campo di Reggio Emilia nel recupero della 17a di Serie A Un super Vene trafigge Cinciarini

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Andreasfiora un’altra tripla doppia, con 27 punti, 9 rimbalzi e 11 assist, ma non è lui a festeggiare stavolta. Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno a passare è l’Openjobmetisdi Johan Roijakkers, che vince con il punteggio di 82-84 grazie ai 23 punti di Siim-Sandere a tante ottime performance, nonché alla zampata vincente di Sorokas. Per la formazione di casa non basta anche un ottimo Osvaldas Olisevicius che arriva a quota 18. Con questo17a giornata diA 2021-2022 i lombardi si portano a 12 punti in classifica, appena sopra la zona retrocessione. Si comincia con un sostanziale equilibrio, che però viene presto spezzato dall’ottima vena di Librizzi, in difesa come in attacco, e di, che da cavallo di ritorno trova ...

Advertising

OA_Sport : Non basta un pazzesco Andrea Cinciarini a Reggio Emilia: la vena di Vene, il quasi buzzer beater di Sorokas portano… - HazzellU : RT @AlfredoL70: 4 Vittoria nelle ultime 5 per Varese #Reggiana #Varese #Basket #Highlights - La_Prealpina : Openjobmetis corsara a Reggio Emilia - Gazzetta_it : Basket: Varese passa a Reggio, #Cinciarini sfiora la tripla doppia - ReggioPress : Basket, Unahotels beffata sulla Sirena: vince Varese 84-82 -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Varese

REGGIO EMILIA -82 - 84 Un canestro di Sorokas a 2.8 secondi dalla sirena regala ail successo su Reggio Emilia nel recupero della 17a giornata. Per la squadra di coach Roijakkers, alla quinta vittoria in sei partite, sono state fondamentali anche le prestazioni di Vene (23 ......giornata della Serie A di, che in questa settimana è ferma per dare spazio alla Final Eight di Coppa Italia, che però non coinvolge Unahotels Reggio Emilia e Openjobmetis, che di ...La Reyer infatti ha trionfato sia in Italia, vincendo due Campionati ed una Coppa Italia, che in Europa, trionfando in Fiba Europe Cup. La squadra di Coach De Raffaele è reduce dalla sconfitta interna ...Alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno a passare è l’Openjobmetis Varese di Johan Roijakkers, che vince con il punteggio di 82-84 grazie ai 23 punti di Siim-Sander Vene e a tante ottime performance, ...