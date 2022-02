Ucraina | l' Osce parla di ' bombardamenti multipli' a est

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa () ha registrato nelle prime ore di oggi "episodi dilungo la linea di contatto nell'orientale": lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Osce

L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa () ha registrato nelle prime ore di oggi "episodi di bombardamenti multipli lungo la linea di contatto nell'orientale": lo riporta il Guardian, che cita l'agenzia di stampa Reuters. I ...Ore 10.27 -: 'Bombardamenti multipli nell'orientale' . L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa () ha registrato nelle prime ore di oggi 'episodi di ...I separatisti filorussi nell'Est dell'Ucraina hanno accusato le forze governative di aver aperto il fuoco sui territori del Donbass quattro volte nelle ultime 24 ore e stanno tentando di stabilire se ...Ucraina, sale la tensione nella parte orientale del Paese, con il Cremlino che denuncia 'provocazioni' di Kiev nel Donbass e avverte che la situazione al confine tra Russia e ...