Ucraina | I separatisti hanno colpito un asilo La replica | Kiev ha aperto il fuoco quattro volte

(Di giovedì 17 febbraio 2022) L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ( Osce ) ha registrato nelle prime ore di oggi "episodi di bombardamenti multipli lungo la linea di contatto nell'orientale": lo riporta...

Radio1Rai : ??#Ucraina L'Osce ha registrato nelle prime ore di oggi 'episodi di bombardamenti nella parte orientale': lo riporta… - repubblica : Ucraina, i separatisti del Donbass: 'Attacchi contro di noi con colpi di mortaio'. Kiev smentisce - lifestyleblogit : Ucraina, scontri nel Donbass fra separatisti e forze Kiev - - Gaebaldi : Crisi Ucraina LIVE: scontri nel Donbass tra separatisti russi e forze Kiev Torna a salire la tensione.... #confine… - LiberoReporter : Crisi Ucraina LIVE: scontri nel Donbass tra separatisti russi e forze Kiev Torna a salire la tensione tra Ucraina e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina separatisti

... ha affermato all'agenzia di stampa Reuters durante una conversazione telefonica - secondo quanto riportato online - un addetto stampa dell'Operazione Join Forces. Iappoggiati ...E altissima tensione sul terreno dell'orientale, dall'altro, con ifilo - russi del Donbass che denunciano attacchi di mortaio: "Kiev ci bombarda". Non si allenta il braccio di ...Durante la riunione odierna dei leader dell'Unione europea per discutere della crisi in Ucraina non si parlerà di nuove sanzioni specifiche da imporre alla Russia poiché l'argomento è "divisivo", ha d ...MOSCA (Reuters) - I separatisti filorussi nell'Est dell'Ucraina hanno accusato le forze governative di aver aperto il fuoco sui territori del Donbass quattro volte nelle ultime 24 ore e stanno tentand ...