Corno d'Africa: Cesvi, 'clima, Covid e conflitti affamano 14 milioni di persone' La siccità infatti è solo l'ultima emergenza in ordine di tempo a colpire popolazioni ancora alle prese con le conseguenze delle inondazioni del 2019, dell'invasione biblica delle locuste dello ...

Siccita' e inondazioni record, Usa nella morsa del clima - Mondo Agenzia ANSA Siccita' e inondazioni record, Usa nella morsa del clima Da una parte un innalzamento dei mari che aumentera' il rischio inondazioni anche senza pioggia. Dall'altra una siccita' che non si vedeva dai tempi dei Vichinghi e dei Maya che sta prosciugando ...

Corno d’Africa: Cesvi, “clima, Covid e conflitti affamano 14 milioni di persone” Si stima siano 14 milioni le persone tra Kenya, Somalia e Etiopia in condizione di grave insicurezza alimentare, 5.5 milioni i bambini affetti da malnutrizione acuta. La siccità ha decimato i raccolti ...

