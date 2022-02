Oroscopo di Paolo Fox 18 febbraio: alti e bassi tra amore e lavoro questo venerdì (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ariete – l’amore è trionfante oggi, la giornata è interessante per smussare i problemi di coppia. Sul lavoro previsti viaggi, trasferimenti, novità e cambiamenti: dovrete essere pronti. Toro – i fine settimana di questo mese saranno in grado di farvi riscoprire l’amore o la passione con il vostro partner. Giornata buona anche per il lavoro, troverete un nuovo equilibrio con i colleghi. Gemelli – l’amore è ballerino in questa giornata, attenzione agli sbalzi d’umore. Nel lavoro avrete qualche scaramuccia con i vostri colleghi, ma i risvolti saranno positivi. Cancro – sentimenti un po’ appannati, il fine settimana è emotivamente altalenante, meglio misurare bene le vostre parole. lavoro in crescita, ma nel fine settimana potrebbero tornare delle ... Leggi su cityroma (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ariete – l’è trionfante oggi, la giornata è interessante per smussare i problemi di coppia. Sulprevisti viaggi, trasferimenti, novità e cambiamenti: dovrete essere pronti. Toro – i fine settimana dimese saranno in grado di farvi riscoprire l’o la passione con il vostro partner. Giornata buona anche per il, troverete un nuovo equilibrio con i colleghi. Gemelli – l’è ballerino in questa giornata, attenzione agli sbalzi d’umore. Nelavrete qualche scaramuccia con i vostri colleghi, ma i risvolti saranno positivi. Cancro – sentimenti un po’ appannati, il fine settimana è emotivamente altalenante, meglio misurare bene le vostre parole.in crescita, ma nel fine settimana potrebbero tornare delle ...

