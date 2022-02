Lazio, Felipe Anderson risponde a Conceicao: «Ho la coscienza pulita» (Di giovedì 17 febbraio 2022) Felipe Anderson risponde a Conceicao: l’allenatore del Porto ed ex Lazio lo aveva criticato in conferenza stampa Intervenuto ai microfoni di SIC, l’esterno della Lazio Felipe Anderson ha voluto replicare all’allenatore del Porto Conceicao che in conferenza aveva criticato la sua eccessiva emotività. LE PAROLE – «Le persone cercano sempre di trovare qualcosa che non va. Ero concentrato. Ho cercato di prepararmi nel migliore dei modi, qui ho fatto del mio meglio e mi sono sempre reso disponibile. Purtroppo non è andata come mi aspettavo. Ora è passato, sono in una nuova fase e sono felice di rivedere i miei ex compagni di squadra. Non mi piace parlare troppo di quello che è successo. Ho la coscienza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 febbraio 2022): l’allenatore del Porto ed exlo aveva criticato in conferenza stampa Intervenuto ai microfoni di SIC, l’esterno dellaha voluto replicare all’allenatore del Portoche in conferenza aveva criticato la sua eccessiva emotività. LE PAROLE – «Le persone cercano sempre di trovare qualcosa che non va. Ero concentrato. Ho cercato di prepararmi nel migliore dei modi, qui ho fatto del mio meglio e mi sono sempre reso disponibile. Purtroppo non è andata come mi aspettavo. Ora è passato, sono in una nuova fase e sono felice di rivedere i miei ex compagni di squadra. Non mi piace parlare troppo di quello che è successo. Ho la...

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio, #FelipeAnderson risponde al suo ex allenatore ??? - sportli26181512 : Lazio, F. Anderson: 'Al Porto ho fatto del mio meglio, ma non è andata bene': Oltre a Conceiçao in panchina, il gra… - TMW_radio : ??? #Maracanà Hernanes ??? «#Juventus in ripresa. Mi piace il modo di intendere il calcio di Allegri, lascia libertà… - LazionewsEu : Le parole di #Sannibale su #PortoLazio di #EuropaLeague #Lazionewseu #ForzaLazio - insider_di : Probabili formazioni Porto vs Lazio Porto(4-4-2) Costa Joao Mario Mbemba Pepe Almeida Otavio Vitinha Uribe Vieira E… -