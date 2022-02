Kean non rientra più nei piani della Juve: dall’Inghilterra arriva il sostituto (Di giovedì 17 febbraio 2022) La Juventus sta già cercando di mettere le basi per la squadra che verrà in futuro e Kean sembra sempre più lontano da restare a Torino. Il mercato di gennaio ha mostrato come la Juventus sia una società sempre pronta a migliorarsi e a fare quel salto di qualità in più verso l’alto che possa consentirla di tornare tra le grandi d’Europa e con i nuovi ribaltoni, Moise Kean è sempre più ai margini della squadra e non è da escludere una sua cessione per lasciare spazio a un giocatore più esperto. Moise Kean Juventus (GettyImages)Quando quest’estate Moise Kean era tornato alla Juventus era veramente grandissimo l’entusiasmo attorno a lui, anche se essere approdato a Torino subito dopo l’addio di Cristiano Ronaldo non è stato decisamente il ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 17 febbraio 2022) Lantus sta già cercando di mettere le basi per la squadra che verrà in futuro esembra sempre più lontano da restare a Torino. Il mercato di gennaio ha mostrato come lantus sia una società sempre pronta a migliorarsi e a fare quel salto di qualità in più verso l’alto che possa consentirla di tornare tra le grandi d’Europa e con i nuovi ribaltoni, Moiseè sempre più ai marginisquadra e non è da escludere una sua cessione per lasciare spazio a un giocatore più esperto. Moisentus (GettyImages)Quando quest’estate Moiseera tornato allantus era veramente grandissimo l’entusiasmo attorno a lui, anche se essere approdato a Torino subito dopo l’addio di Cristiano Ronaldo non è stato decisamente il ...

