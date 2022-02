**Governo: partiti a Draghi, cambio metodo** (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Dal premier Mario Draghi, nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, un forte richiamo e richiesta di coerenza all'azione di governo non solo sul milleproroghe, ma anche su altri provvedimenti strategici. Da parte dei partiti, riferiscono fonti presenti all'incontro, sarebbe arrivato al presidente del Consiglio il suggerimento di un cambio di metodo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Dal premier Mario, nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, un forte richiamo e richiesta di coerenza all'azione di governo non solo sul milleproroghe, ma anche su altri provvedimenti strategici. Da parte dei, riferiscono fonti presenti all'incontro, sarebbe arrivato al presidente del Consiglio il suggerimento di undi metodo.

Governo, fonti: Draghi "richiama" partiti dopo caso Milleproroghe Un "richiamo" alle forze politiche, dopo quanto accaduto nella notte sul Milleproroghe, con il governo che è andato sotto quattro volte. E' quello che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha fatto nel corso della cabina di regia che si è tenuta questa sera a Palazzo Chigi in vista del ...

