Governo, Draghi striglia i capidelegazione (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Niente decreto bollette. Mario Draghi, rientrato da Bruxelles, a quanto apprende l’Adnkronos ha visto i capidelegazione delle forze di maggioranza per richiamarle all’ordine, strigliandoli dopo l’incidente in commissione alla Camera, con il Governo andato sotto ben quattro volte sul milleproroghe. Il Governo è qui per fare le cose o non si va avanti, il senso del ragionamento riportato da alcuni presenti. Dovete essere realisti, non idealisti. Il Governo è qui per fare le cose, il Parlamento garantirgli i voti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Niente decreto bollette. Mario, rientrato da Bruxelles, a quanto apprende l’Adnkronos ha visto idelle forze di maggioranza per richiamarle all’ordine,ndoli dopo l’incidente in commissione alla Camera, con ilandato sotto ben quattro volte sul milleproroghe. Ilè qui per fare le cose o non si va avanti, il senso del ragionamento riportato da alcuni presenti. Dovete essere realisti, non idealisti. Ilè qui per fare le cose, il Parlamento garantirgli i voti. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : Ma il governo che aveva dato parere contrario al nostro emendamento sul contante (passato lo stesso per un voto) è… - gparagone : 'Non posso più dare alcuna fiducia al Governo Draghi' WILLIAM DE VECCHIS passa in Senato dalla Lega al Gruppo ITAL… - NicolaPorro : Mettiamo in fila i fatti: siamo sicuri quello di #Draghi sia davvero il 'governo dei migliori'??? - ElfReloaded1 : @Puupi200000 Serve appoggio dei 5*. E Draghi stasera si è incazzato perché il parlamento si permette di votare cont… - matteoguariso : @matteosalvinimi Vanno tolte le restrizioni. Capisco che il governo debba in qualche modo salvare le apparenze ma v… -