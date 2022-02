Ermal Meta prende il Covid e non ringrazia il vaccino

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Vi ricordate quando c’era la corsa a pubblicare su tutti i giornali la foto dei vip contagiati dal coronavirus? Altri tempi, epoca diversa. Adesso che sono arrivati i vaccini in prima, seconda e terza dose, magicamente le notizie di cantanti e attori contagiati da Sars-CoV-2 nonostante il booster vengono relegate alle edizioni online, sezione marginale a fondo pagina. Se poi disgraziatamente accade che proprio non si può tenere nascosta la faccenda, ecco che scatta il meccanismo giustificatorio: tutti subito a precisare che il malcapitato sta bene “grazie al”. E come sennò? Ieri sera, cantante di origine albanese che è apparso anche all’ultima edizione del festival di Sanremo, ha annunciato la sua positività. “Ciao ragazzi, scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di ...

Nel giorno in cui le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato il bonus psicologo come emendamento al ... Giornate difficili per Ermal Meta. Come annunciato in un post pubblicato su Instagram, il cantante albanese ha contratto il Covid - 19 e, nonostante le tre dosi di vaccino, ha avuto sintomi parecchi pesanti.