Di Maio in Russia pubblica selfie da sagra paesana. E qualcuno nota un dettaglio: “C’è chi ti ride dietro…” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Date un’occhiata alla pagina Instagram del nostro ministro degli Esteri Luigi Di Maio e confrontatela con una di un qualsiasi influencer che posta selfie con vip e fans sorridenti. Non c’è differenza, purtroppo, anzi, in ore di tensione mondiale per il confitto possibile tra Russia e Ucraina, Di Maio va in Russia, a Mosca, per provare meritoriamente a mediare e dopo qualche minuto esce dalle stanze con immagini da divo dei social. La sobrietà, in casa grillina, non è prevista, neanche al Cremlino… Di Maio e i selfie della missione in Russia La passerella di oggi, dopo l’incontro con il suo omologo russo Lavrov, che Di Maio definisce “collega”, suscitando ilarità già solo per questo, finisce così nel mirino di chi sul ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 febbraio 2022) Date un’occhiata alla pagina Instagram del nostro ministro degli Esteri Luigi Die confrontatela con una di un qualsiasi influencer che postacon vip e fans sornti. Non c’è differenza, purtroppo, anzi, in ore di tensione mondiale per il confitto possibile trae Ucraina, Diva in, a Mosca, per provare meritoriamente a mediare e dopo qualche minuto esce dalle stanze con immagini da divo dei social. La sobrietà, in casa grillina, non è prevista, neanche al Cremlino… Die idella missione inLa passerella di oggi, dopo l’incontro con il suo omologo russo Lavrov, che Didefinisce “collega”, suscitando ilarità già solo per questo, finisce così nel mirino di chi sul ...

Advertising

mfa_russia : ?? #LIVE: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and Italian Foreign Minister Luigi Di Maio commence bilateral talks… - Agenzia_Ansa : 'Per il momento episodi di de escalation sul terreno non si sono visti', così il presidente del Consiglio Mario Dra… - Agenzia_Ansa : La Germania chiede alla Russia di 'ritirare le proprie truppe' schierate ai confini dell'Ucraina #ANSA - Agenpress : Ucraina, Radicali: viaggio Di Maio in Russia non produce risultati - putino : @Adriano161093 Si qualcuno aveva anche fatto una battuta sul fatto che se dichiaravano guerra alla Russia mentre Di… -