Decreto prezzi massimi | Cna | “Nel provvedimento recepite gran parte delle nostre osservazioni”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA – “CNA Costruzioni, Installazione Impianti e Produzione esprimono apprezzamento perché il nuovoche ha definito i costiper alcune tipologie di beni, nel quadrodetrazioni fiscali per gli edifici, ha recepitoe dei suggerimenti inviati al ministero competente. Si augurano, inoltre, che l’impatto del nuovo dettato normativo crei le condizioni per raggiungere gli scopi per cui le detrazioni sono state concesse, a cominciare dalla riqualificazione energetica e dalla messa in sicurezza degli edifici, garantendo ai proprietari di immobili lavori realizzati a regola d’arte e di qualità”. Lo si legge in un comunicato di CNA Costruzioni, CNA Installazione Impianti e CNA Produzione. L'articolo L'Opinionista.