Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 17 febbraio (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, giovedì 17 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre crollano i contagi e calano anche i morti (report Gimbe), ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 3.691 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio ...

