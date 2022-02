Ciclismo, la Ineos su Egan Bernal: “Rimane in Colombia fino a che non sarà migliorato in modo soddisfacente” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Egan Bernal sta procedendo spedito con la riabilitazione dopo il gravissimo incidente dello scorso mese. Messa alle spalle la grande paura e le numerose operazioni subite, il Colombiano è già tornato ad allenarsi su una cyclette casalinga, primo passo di un ritorno che si prospetta comunque lungo. E la sua squadra, la Ineos-Grenadiers, non vuole assolutamente mettergli fretta. Consapevole del cammino che dovrà intraprendere il suo corridore, la squadra britannica ha rilasciato un comunicato stampa con cui ha sottolineato come non siano ancora state decise le tempistiche del recupero di Bernal, tanto da non aver ancora fissato una data per il ritorno in Europa. “Egan sta facendo grandi progressi a casa e sta lavorando con una clinica di riabilitazione locale, dove la sua guarigione sta ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022)sta procedendo spedito con la riabilitazione dopo il gravissimo incidente dello scorso mese. Messa alle spalle la grande paura e le numerose operazioni subite, ilno è già tornato ad allenarsi su una cyclette casalinga, primo passo di un ritorno che si prospetta comunque lungo. E la sua squadra, la-Grenadiers, non vuole assolutamente mettergli fretta. Consapevole del cammino che dovrà intraprendere il suo corridore, la squadra britannica ha rilasciato un comunicato stampa con cui ha sottolineato come non siano ancora state decise le tempistiche del recupero di, tanto da non aver ancora fissato una data per il ritorno in Europa. “sta facendo grandi progressi a casa e sta lavorando con una clinica di riabilitazione locale, dove la sua guarigione sta ...

Advertising

zazoomblog : Ciclismo la Ineos su Egan Bernal: “Rimane in Colombia fino a che non sarà migliorato in modo soddisfacente” -… - OA_Sport : Egan Bernal rimarrà in Colombia fino a che le sue condizioni non saranno migliorate 'in modo soddisfacente' - lautomobile_ACI : Jim Ratcliffe, fondatore dell’industria chimica globale #Ineos, patron di club di calcio, di un team di ciclismo e… - SpazioCiclismo : Per Egan Bernal arriva l'incoraggiamento anche di Alberto Contador: 'Spero che posso tronare ed essere in ottime co… - peterkama : Se la Ineos non sa i regolamenti è un problema .. -