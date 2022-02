Atalanta-Torino si gioca | la decisione della corte d'appello

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Sianche. La partita, non disputata lo scorso 6 gennaio per i tanti casi Covid nel gruppo squadra granata. Lasportiva...

...il ricorso dell'avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara . Il match, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A, si dovrà quindi giocare. Ilnon ......ROMA - La Corte Sportiva d'Appello a Sezioni Unite presieduta da Carmine Volpe ha respinto il ricorso dell'avverso la decisione del Giudice Sportivo in merito alla gara...I granata non si erano presentati a Bergamo dopo il provvedimento dell'ASL che imponeva un periodo di quarantena domiciliare per il gruppo squadra ...Roma, 17 feb. - La Corte Sportiva d'Appello della Figc presieduta da Carmine Volpe ha respinto il ricorso dell'Atalanta contro la decisione del Giudice Sportivo ...