Aguero difende Messi: «I giornalisti francesi sono degli s******»

El Kun difende la Pulce dalle critiche della stampa Sul suo canale Twitch, Sergio Aguero prende le difese dell'amico Leo Messi dopo l'errore dal dischetto contro il Real Madrid. Duro attacco de El Kun alla stampa francese:«Che stronzate con questo rigore di Messi. Leo ha giocato bene e non lo dico perché sono suo amico, ma perché è stato forte. Si è mosso bene, era molto attivo. Ma in Francia riviste e giornali lo hanno massacrato. sono degli stronzi. Avevo un'intervista da fare con una rivista francese, ma ho detto: 'No, perché tifo Leo Messi. Punto. Arrivederci'. sono molto arrabbiato».

