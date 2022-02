WWE: Secondo rumors, Vince McMahon vorrebbe Cody Rhodes in un top match a Wrestlemania (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutte le notizie che riguardano Cody Rhodes e un possibile debutto in WWE sono rumors. Uno un bel po’ importante è arrivato in queste ore, riportato dal giornalista Wade Keller di PWTorch. Secondo una fonte WWE, Vince McMahon starebbe facendo pressioni per riavere Cody in federazione e ha per lui dei piani di alto livello. I presunti piani di Vince McMahon “Tutte le strade portano ad un accordo tra Cody e la WWE. Vince McMahon è molto eccitato all’idea di poter acquisire il vicepresidente e il fondatore della compagnia rivale, nonché un suo main eventer. Ha grandi piani per lui, vuole coinvolgerlo in un top match di Wrestlemania e fare un ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutte le notizie che riguardanoe un possibile debutto in WWE sono. Uno un bel po’ importante è arrivato in queste ore, riportato dal giornalista Wade Keller di PWTorch.una fonte WWE,starebbe facendo pressioni per riaverein federazione e ha per lui dei piani di alto livello. I presunti piani di“Tutte le strade portano ad un accordo trae la WWE.è molto eccitato all’idea di poter acquisire il vicepresidente e il fondatore della compagnia rivale, nonché un suo main eventer. Ha grandi piani per lui, vuole coinvolgerlo in un topdie fare un ...

