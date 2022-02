Scioperi in programma a Febbraio 2022 | tutte le date da segnare in calendario

(Di mercoledì 16 febbraio 2022), mese caldo sul fronte delle mobilitazioni sindacali. Giorni di protesta – soprattutto a Roma – contro il Governo e in particolare contro i provvedimenti riguardanti l’emergenza sanitaria, su tutti l’obbligo vaccinale per gli over 50 sul lavoro scattato ieri. Ma anche nei prossimi giorni sono diverse le iniziative di protesta segnalate. Vediamole. Leggi anche:e orari: le giornate a rischioinLa prossima data dain agenda è quella di venerdì 25. Per questa data è in...

... è in, infatti, lo sciopero nazionale e generale proclamato dalle sigle Sol Cobas e ... sito internet del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dedicato agli, ...... tra le regole del nuovo CSM provvisorio vi è il divieto, per i giudici, di indiree di ... Per la Commissione internazionale dei giuristi delMedio Oriente e Nord Africa, il nuovo ...Date scioperi in programma a Febbraio 2022 La prossima data da segnare in agenda è quella di venerdì 25 febbraio 2022. Per questa data è in programma uno sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ...I sindacati dei medici Snami e Smi ritirano le giornate di sciopero informatico in programma dal lunedì al mercoledì delle prossime due settimane. «Sospese, in attesa di vedere come andrà l ...