Salisburgo-Bayern LIVE 1-0: Adamu entra e fa esplodere la Red Bull Arena (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una delle squadre più interessanti nella top 16 europea è sicuramente il Salisburgo di Okafor e Adeyemi. Stasera, però,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una delle squadre più interessanti nella top 16 europea è sicuramente ildi Okafor e Adeyemi. Stasera, però,...

Advertising

MirkoT7885 : RT @gippu1: Statistiche Inutili ad personam: Salisburgo-Bayern Monaco è forse la prima partita della storia della Champions League in cui e… - Bianca34874951 : RT @gippu1: Statistiche Inutili ad personam: Salisburgo-Bayern Monaco è forse la prima partita della storia della Champions League in cui e… - Antonio_Tatti_ : RT @gippu1: Statistiche Inutili ad personam: Salisburgo-Bayern Monaco è forse la prima partita della storia della Champions League in cui e… - Ill_Fra : Il Bayern senza Neuer diventa una squadra qualsiasi, 42 minuti di nulla..?? simpatizzo per il Salisburgo, quindi felice per loro ?? - tozzo82 : RT @gippu1: Statistiche Inutili ad personam: Salisburgo-Bayern Monaco è forse la prima partita della storia della Champions League in cui e… -