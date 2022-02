Referendum sulla cannabis | perché la Corte Costituzionale l’ha dichiarata inammissibile

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo quello sull’eutanasia, la, oggi, ha bocciato il, ritenendolo. Ad annunciare la bocciatura è stato il presidente della Consulta, Giuliano Amato. Queste le prime motivazioni, che saranno approfondite nei prossimi giorni: “Abbiamo dichiaratoilsulle sostanze stupefacenti, non. Il quesito è articolato in tre sottoquesiti ed il primo prevede che scompaia, tra le attività penalmente punite, la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure lama includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti”. Spiega quindi Amato: “Già questo sarebbe ...

...italiani possono votare per una giustizia più giusta" così il segretario della Lega Matteo Salvini fuori dal Palazzo della Consultadecisione della Corte Costituzionale in materia diDurante una conferenza stampa, il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, ha annunciato la decisione della Consulta di ritenere inammissibile il'cannabis legale', spiegando che "non eracannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. ...AGI – Il quesito referendario sulla ‘cannabis legale’ è stato dichiarato inammissibile. Lo ha annunciato il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, in conferenza stampa al ...Il referendum sull'omicidio del consenziente "apre all'impunita' penale di chiunque uccide qualcun altro con il consenso, sia che soffra sia che non soffra. Occorre dimensionare il tema dell ...