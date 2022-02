Referendum, Meloni: “Bocciatura quesito cannabis è vittoria” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La Bocciatura da parte della Corte Costituzionale del Referendum sulla droga legale è una vittoria”. E’ quanto dichiara Giorgia Meloni, leader di Fdi. “Quella contro le droghe e le dipendenze è una battaglia in difesa della vita che non ha colore politico – sottolinea – Un grazie alle associazioni e a tutte le realtà che si sono mobilitate in questi mesi insieme a Fratelli d’Italia contro questo quesito e un pensiero alle tante vittime della droga e alle loro famiglie, che hanno vissuto o stanno vivendo sulla loro pelle una delle piaghe sociali più tragiche del nostro tempo e chiedono che lo Stato e le Istituzioni siano al loro fianco. Continueremo a batterci in ogni sede per una vita libera dalle droghe e dalle dipendenze”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Lada parte della Corte Costituzionale delsulla droga legale è una”. E’ quanto dichiara Giorgia, leader di Fdi. “Quella contro le droghe e le dipendenze è una battaglia in difesa della vita che non ha colore politico – sottolinea – Un grazie alle associazioni e a tutte le realtà che si sono mobilitate in questi mesi insieme a Fratelli d’Italia contro questoe un pensiero alle tante vittime della droga e alle loro famiglie, che hanno vissuto o stanno vivendo sulla loro pelle una delle piaghe sociali più tragiche del nostro tempo e chiedono che lo Stato e le Istituzioni siano al loro fianco. Continueremo a batterci in ogni sede per una vita libera dalle droghe e dalle dipendenze”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

