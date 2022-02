Per diverse ore l’autostrada A1 è rimasta bloccata a causa di un grosso incidente all’altezza di Lodi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mercoledì mattina sull’autostrada A1, all’altezza di Lodi, c’è stato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autocisterna che trasportava materiale infiammabile. L’autocisterna si è ribaltata e ha preso fuoco, bloccando l’autostrada in entrambe le direzioni di marcia. Il conducente del Leggi su ilpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Mercoledì mattina sulA1,di, c’è stato un gravestradale che ha coinvolto un’autocisterna che trasportava materiale infiammabile. L’autocisterna si è ribaltata e ha preso fuoco, bloccandoin entrambe le direzioni di marcia. Il conducente del

Advertising

teatrolafenice : ?? Siamo abituati per il periodo del Carnevale @Venice_Carnival di applicare diversi sconti sui biglietti, percò per… - matteosalvinimi : Confiscati al clan Casamonica beni per un valore di oltre 20 milioni di euro, tra cui ville e diverse quote societa… - fanpage : Dopo diverse notizie discordanti, è arrivata la conferma: è morto #LucMontagnier, Premio Nobel per la Medicina - Luigi031003 : @RealBadrose Una persona non vaccinata ha più probabilità, rispetto ad una persona vaccinata, di finire in ti. Occu… - ArtecoLily : @cagi_87 @marperlo1 Vedi che ,con parole diverse,convenite con me quando dico che non ha personalità artistica e i… -

Ultime Notizie dalla rete : Per diverse Lazio, Tare e Sarri idee diverse per la porta del futuro Ascolta la versione audio dell'articolo La Lazio sta studiando il portiere del futuro: Tare vuole Rico, Sarri pensa a Vicario o Kepa... idee diverse per i biancocelesti La Lazio sta valutando i nomi per il futuro portiere nel caso in cui Strakosha non dovesse restare. Le idee sono contrastanti tra Sarri e Tare. Il direttore ...

Mosca: 'terminate le esercitazioni militari in Crimea' Per dividere il fronte europeo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov infatti ha mandato lettere alle 27 capitali, sperando di riceve 27 risposte diverse ma ne ha ricevuta una sola a nome di ...

Salute mentale, stiamo perdendo la capacità di essere persone diverse? Wired Italia Giustizia: la matematica è un’opinione Nella relazione del procuratore generale Salvi (consultabile a questo link) troviamo numeri e considerazioni assai diversi. Infatti, per il vertice requirente l’assunto che in primo grado le ...

Parigi 2025: arriva il via per la prima funivia urbana il progetto per la realizzazione della prima cabinovia di trasporto pubblico della capitale francese è ormai ufficiale. Parigi avrà entro il 2025 la prima linea di trasporto aereo: una funivia urbana ...

Ascolta la versione audio dell'articolo La Lazio sta studiando il portiere del futuro: Tare vuole Rico, Sarri pensa a Vicario o Kepa... ideei biancocelesti La Lazio sta valutando i nomiil futuro portiere nel caso in cui Strakosha non dovesse restare. Le idee sono contrastanti tra Sarri e Tare. Il direttore ...dividere il fronte europeo il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov infatti ha mandato lettere alle 27 capitali, sperando di riceve 27 rispostema ne ha ricevuta una sola a nome di ...Nella relazione del procuratore generale Salvi (consultabile a questo link) troviamo numeri e considerazioni assai diversi. Infatti, per il vertice requirente l’assunto che in primo grado le ...il progetto per la realizzazione della prima cabinovia di trasporto pubblico della capitale francese è ormai ufficiale. Parigi avrà entro il 2025 la prima linea di trasporto aereo: una funivia urbana ...