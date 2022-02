No al Referendum sull'eutanasia, attesa per quello sulla cannabis (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Assenza di tutela minima costituzionale della vita, questa la motivazione della suprema Corte. Il presidente dell'Associazione Coscioni, Marco Cappato, parla di una 'decisione politica' e assicura che ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Assenza di tutela minima costituzionale della vita, questa la motivazione della suprema Corte. Il presidente dell'Associazione Coscioni, Marco Cappato, parla di una 'decisione politica' e assicura che ...

EnricoLetta : La bocciatura da parte della Corte Costituzionale del referendum sull’ #eutanasialegale deve ora spingere il Parlam… - marcocappato : Sull'#eutanasialegale la Corte costituzionale ritiene che il referendum non preserverebbe la tutela minima della vi… - robertosaviano : La Consulta boccia il referendum sull’#eutanasialegale. In Italia, fino a quando il Parlamento non si deciderà a le… - rostokkio : RT @Labbufala: Giudicato inammissibile il referendum sull'eutanasia legale. Restano ammissibili i pellegrinaggi a Lourdes o Medjugorje. #eu… - LuRock64 : RT @MarcoNoel19: Bocciato il referendum sull'#eutanasialegale: 'Non tutela la vita' Grazie per averci assicurato che potremmo vivere come… -