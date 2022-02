Milan, Rafael Leao premiato per le 100 presenze / VIDEO (Di giovedì 17 febbraio 2022) Rafael Leao, portoghese classe 1999, oggi è stato premiato dal Milan per aver raggiunto le 100 presenze in rossonero. Ecco il VIDEO pubblicato dal club su Twitter nel pomeriggio: "Il giorno perfetto per il tuo sorriso". Leggi su pianetamilan (Di giovedì 17 febbraio 2022), portoghese classe 1999, oggi è statodalper aver raggiunto le 100in rossonero. Ecco ilpubblicato dal club su Twitter nel pomeriggio: "Il giorno perfetto per il tuo sorriso".

