Michela Giraud a Michelle Impossible, chi è: esordi, carriera e vita privata dell’attrice comica romana (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In queste ore Michela Giraud si prepara ad affiancare Michelle Hunziker e Katia Follesa nel nuovo format di Canale5, Michelle Impossible. Una scelta piuttosto astuta, dal momento che la comica romana ha un notevole seguito grazie alla sua carriera come stand-up comedian, non ché come conduttrice. Il suo curriculum è infatti piuttosto ricco e vanta anche degli studi piuttosto importanti. Michela Giraud, vita privata e gli inizi della comica romana Nata a Roma nel 1987, Michela ha alle spalle un cognome piuttosto importante. È infatti la bisnipote di Alfredo Giraud (vicepresidente del Savoia) a cui è intitolato lo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) In queste oresi prepara ad affiancareHunziker e Katia Follesa nel nuovo format di Canale5,. Una scelta piuttosto astuta, dal momento che laha un notevole seguito grazie alla suacome stand-up comedian, non ché come conduttrice. Il suo curriculum è infatti piuttosto ricco e vanta anche degli studi piuttosto importanti.e gli inizi dellaNata a Roma nel 1987,ha alle spalle un cognome piuttosto importante. È infatti la bisnipote di Alfredo(vicepresidente del Savoia) a cui è intitolato lo ...

