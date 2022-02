Medagliere Olimpiadi 2022: Italia settima per numero di podi! (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si disputeranno dal 4 al 20 febbraio: si assegneranno 109 titoli in 15 discipline, ovvero biathlon, bob, combinata nordica, curling, freestyle, hockey ghiaccio, pattinaggio artistico, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard e speed skating. Al netto di eventuali pari merito, saranno assegnate complessivamente 327 medaglie. Medagliere PER numero DI PODI Olimpiadi INVERNALI PECHINO 2022 # Paese T. 1 Norvegia 28 2 ROC 24 3 Germania 20 4 USA 19 5 Canada 18 6 Austria 17 7 Italia 15 8 Giappone 14 8 Paesi Bassi 14 8 Svezia 14 11 Cina 13 11 Francia 13 13 Svizzera 10 14 Corea del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) LeInvernali di Pechinosi disputeranno dal 4 al 20 febbraio: si assegneranno 109 titoli in 15 discipline, ovvero biathlon, bob, combinata nordica, curling, freestyle, hockey ghiaccio, pattinaggio artistico, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard e speed skating. Al netto di eventuali pari merito, saranno assegnate complessivamente 327 medaglie.PERDI PODIINVERNALI PECHINO# Paese T. 1 Norvegia 28 2 ROC 24 3 Germania 20 4 USA 19 5 Canada 18 6 Austria 17 715 8 Giappone 14 8 Paesi Bassi 14 8 Svezia 14 11 Cina 13 11 Francia 13 13 Svizzera 10 14 Corea del ...

Advertising

ilfoglio_it : Lo #shortTrack regala altre due medaglie all'Italia: argento per Arianna Fontana (fanno 11 medaglie in carriera, m… - ImpieriFilippo2 : RT @Nicola89144151: Il Medagliere #olimpiadi #pechino2022 - Nicola89144151 : Il Medagliere #olimpiadi #pechino2022 - sportface2016 : Il medagliere aggiornato: quindici medaglie per l'#Italia #Beijing2022WinterOlympics - zazoomblog : Medagliere Olimpiadi Invernali Pechino 2022: Italia 11ma con 2 ori e 14 podi Norvegia verso la vittoria finale -… -