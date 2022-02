Manca l’aula da settembre, a ospitare i 10 bambini è la parrocchia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua l'odissea dei 10 bambini della scuola dell'infanzia del plesso scolastico San Giovanni Bosco di Marinella di Selinunte, Castelvetrano (Trapani) che da settembre non hanno una classe. A ospitarli è ora la parrocchia Sacro Cuore di Maria della borgata che ha messo a disposizione un ampio salone della canonica appena ristrutturato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Continua l'odissea dei 10della scuola dell'infanzia del plesso scolastico San Giovanni Bosco di Marinella di Selinunte, Castelvetrano (Trapani) che danon hanno una classe. A ospitarli è ora laSacro Cuore di Maria della borgata che ha messo a disposizione un ampio salone della canonica appena ristrutturato. L'articolo .

