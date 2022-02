LIVE Napoli-Barcellona, Europa League 2022 in DIRETTA: i partenopei cercano l’impresa (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Barcellona-Napoli sedicesimi di Europa League, Insigne guida l’assalto dei partenopei. Xavi proporrà la squadra migliore possibile, Ter Stegen andrà in porta. Difesa con Dest terzino destro mentre a sinistra ci sarà il solito Jordi Alba. Centrali difensivi Pique e Garcia. Mediana con De Jong, Busquets e Pedri. Davanti Gavi con Aubameyang e Ferran Torres. Napoli con il dubbio Osimhen per problemi fisici. Spalletti dovrebbe mandare in campo Ospina in porta, terzini Di Lorenzo e Mario Rui. Difensori centrali Rrahmani e Koulibaly. Centrocampo con Anguissa e Fabian Ruiz. Trequarti con Elmas, Zielinski e Insigne. Davanti Osimhen, se ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestualesedicesimi di, Insigne guida l’assalto dei. Xavi proporrà la squadra migliore possibile, Ter Stegen andrà in porta. Difesa con Dest terzino destro mentre a sinistra ci sarà il solito Jordi Alba. Centrali difensivi Pique e Garcia. Mediana con De Jong, Busquets e Pedri. Davanti Gavi con Aubameyang e Ferran Torres.con il dubbio Osimhen per problemi fisici. Spalletti dovrebbe mandare in campo Ospina in porta, terzini Di Lorenzo e Mario Rui. Difensori centrali Rrahmani e Koulibaly. Centrocampo con Anguissa e Fabian Ruiz. Trequarti con Elmas, Zielinski e Insigne. Davanti Osimhen, se ...

Advertising

infoturismonap1 : ?? Venerdi 18 febbraio cena-spettacolo da Annarè, storica trattoria nel cuore del centro storico di Napoli con i cla… - Carmela72132075 : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #NapoliInter! ???????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo studio @EvaGini… - NoCaph_ : @cagamicagna @MM14XO scendi a napoli creiamo intrattenimento live a me e te assieme - infoitsport : LIVE- Primavera 1, Sampdoria-Napoli: formazioni, cronaca e risultato - Salvato95551627 : RT @mattinodinapoli: Barcellona-Napoli, Spalletti e Fabian live -