L’Espressionismo in perpetua sperimentazione di Yulia Savelyeva, tra amore per la natura e atmosfere gotiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Raccontare la propria interiorità, che si trasforma in personale punto di vista sull’osservato è una delle principali peculiarità dell’arte moderna e contemporanea, anche laddove l’intenzione non è quella emozionale bensì, al contrario, logica, mentale; in ogni caso l’individualità dell’artista, il suo pensiero filosofico, il suo approccio pittorico o scultoreo non poteva e non può fare a meno di fuoriuscire dalle tele. Nel caso in cui la tendenza dell’artista sia quella di lasciar emergere e parlare il mondo delle sensazioni più profonde, spesso il mezzo o la perfezione stilistica perde importanza davanti all’intensità e al significato che desidera imprimere sulla tela. La protagonista di oggi svela un’attitudine a filtrare tutto ciò che il suo sguardo coglie interpretandone, a volte anche modificandole, le connotazioni originarie che danno così vita a un universo parallelo fatto di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Raccontare la propria interiorità, che si trasforma in personale punto di vista sull’osservato è una delle principali peculiarità dell’arte moderna e contemporanea, anche laddove l’intenzione non è quella emozionale bensì, al contrario, logica, mentale; in ogni caso l’individualità dell’artista, il suo pensiero filosofico, il suo approccio pittorico o scultoreo non poteva e non può fare a meno di fuoriuscire dalle tele. Nel caso in cui la tendenza dell’artista sia quella di lasciar emergere e parlare il mondo delle sensazioni più profonde, spesso il mezzo o la perfezione stilistica perde importanza davanti all’intensità e al significato che desidera imprimere sulla tela. La protagonista di oggi svela un’attitudine a filtrare tutto ciò che il suo sguardo coglie interpretandone, a volte anche modificandole, le connotazioni originarie che danno così vita a un universo parallelo fatto di ...

Advertising

zazoomblog : L’Espressionismo in perpetua sperimentazione di Yulia Savelyeva tra amore per la natura e atmosfere gotiche - #L’E… - Lopinionista : L’Espressionismo in perpetua sperimentazione di Yulia Savelyeva, tra amore per la natura e atmosfere gotiche… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Espressionismo perpetua Come il Krautrock divenne il futuro del passato Yanez