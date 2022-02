Lamberto Sposini compie 70 anni e Massimo Giletti senza freni dice | “La sua ex moglie è …”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)70e tanti amici sono voluti correre a fargli gli auguri, chi sui social, chi invece di persona. Uno tra tutti, il conduttoreil quale ha voluto fare un gesto bellissimo nei confronti del conduttore che da diversiormai per problemi di salute è lontano dalle telecamere e dai riflettori. In seguito ad un ictus che ha colpito, proprio mentre si trovava al lavoro e alla conduzione di un suo programma, si è ritirato a vita privata. Nonostante sia riuscito a superare la grave crisi,ha continuato ad avere e continua oggi ad avere dei problemi di salute. Ad ogni modo, la sua famiglia e gli amici più sinceri e veri non lo hanno mai lasciato da ...

Advertising

Novella_2000 : Lamberto Sposini: i settant'anni di un Maestro del giornalismo TV - qn_lanazione : Lamberto Sposini compie 70 anni. L'amico Giletti: 'Passeremo la giornata insieme' - infoitcultura : Giletti andrà a trovare Lamberto Sposini per i suoi 70 anni: “Siamo amici da molto tempo” - infoitcultura : Lamberto Sposini: parla Massimo Giletti e racconta tutta la verità - redazionerumors : Massimo Giletti si commuove per Sposini: “Andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui”#MassimoGiletti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lamberto Sposini

Foligno (Perugia), 16 febbraio 2022 - Venerdì compie 70 anni il giornalista e conduttore tv. Traguardo che festeggerà in forma privata tra l'affetto di familiari e amici.si è ritirato a vita privata dopo che, il 29 aprile 2011 venne colpito da un ictus seguito da ...Leggi anche: parla Massimo Giletti e racconta tutta la verità Nell'ospedale tutti saranno in ansia per la sorte del paziente e tra questi troviamo sicuramente la dottoressa Lea , ...Lamberto Sposini compie 70 anni e tanti amici sono voluti correre a fargli gli auguri, chi sui social, chi invece di persona. Uno tra tutti, il conduttore Massimo Giletti il quale ha voluto fare un ...Lamberto Sposini compie settant’anni venerdì 18 febbraio. È uno degli uomini più affascinanti che abbia conosciuto: bello, colto, autorevole. A volte mi sembrava che se la tirasse un po’, e non era ...