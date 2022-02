Infermiera muore in un incidente dopo due turni di notte di fila. Il dramma di Sara, aveva 27 anni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una ragazza di 27 anni, Sara Viva Sorge, è morta nelle prime ore di questa mattina dopo un grave incidente sulla provinciale che collega San Vito dei Normanni e San Michele Salentino, nel brindisino. La giovane, che faceva l’Infermiera, aveva appena finito il suo turno di notte presso una struttura riabilitativa a Ceglie Messapica: il secondo turno di notte di fila, secondo quanto ricostruito dai sindacati. Sara questa mattina intorno alle 6.40 ha perso il controllo della sua auto, una Renault Twingo, ed è andata a sbattere contro un palo. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. La giovane Infermiera «lavorava da 20 giorni alla Fondazione San Raffaele di Ceglie ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una ragazza di 27Viva Sorge, è morta nelle prime ore di questa mattinaun gravesulla provinciale che collega San Vito dei Norme San Michele Salentino, nel brindisino. La giovane, che faceva l’appena finito il suo turno dipresso una struttura riabilitativa a Ceglie Messapica: il secondo turno didi, secondo quanto ricostruito dai sindacati.questa mattina intorno alle 6.40 ha perso il controllo della sua auto, una Renault Twingo, ed è andata a sbattere contro un palo. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. La giovane«lavorava da 20 giorni alla Fondazione San Raffaele di Ceglie ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Brindisi, infermiera 27enne muore in un incidente stradale | I sindacati: 'Sfinita dopo due turni di notte'… - fattoquotidiano : Brindisi, infermiera muore in un incidente stradale all’alba. I sindacati: “Veniva da due turni di notte consecutiv… - EmanueleCampan8 : RT @BrindisiCgil: MUORE INFERMIERA DI 27 ANNI. La denuncia dei sindacati: 'Turni massacranti' - paolina_69 : RT @MediasetTgcom24: Brindisi, infermiera 27enne muore in un incidente stradale | I sindacati: 'Sfinita dopo due turni di notte' #sanmiche… - zagor70 : Brindisi, infermiera muore in un incidente stradale all’alba. I sindacati: “Veniva da due turni di notte consecutiv… -