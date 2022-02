Incidente a Lodi, cisterna in fiamme: chiusa l'autostrada A1 | Video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Verso le 6:30 di questa mattina una cisterna che trasportava medicinali scaduti si è ribaltata dopo uno schianto contro la barriera Jersey. Lo schianto ha provocato un grosso incendio che sta causando la temporanea chiusura dell'autostrada in entrambe le direzioni, all'altezza di Lodi. Il conducente, un uomo di 47 anni, è rimasto ferito e trasportato all'Ospedale Niguarda di Milano. Sono in corso attualmente le operazioni di spegnimento del rogo. Guarda tutti i Video Germania: scontro tra due treni a Monaco: un morto e diversi feriti Video Un morto ed oltre dieci feriti. È questo il bilancio provvisorio dello ...Auto non si ferma sulle strisce, poliziotta salva uno studente per un soffio Video Una poliziotta americana, Annette Goodyear, ha salvato la vita ad una studentessa, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Verso le 6:30 di questa mattina unache trasportava medicinali scaduti si è ribaltata dopo uno schianto contro la barriera Jersey. Lo schianto ha provocato un grosso incendio che sta causando la temporanea chiusura dell'in entrambe le direzioni, all'altezza di. Il conducente, un uomo di 47 anni, è rimasto ferito e trasportato all'Ospedale Niguarda di Milano. Sono in corso attualmente le operazioni di spegnimento del rogo. Guarda tutti iGermania: scontro tra due treni a Monaco: un morto e diversi feritiUn morto ed oltre dieci feriti. È questo il bilancio provvisorio dello ...Auto non si ferma sulle strisce, poliziotta salva uno studente per un soffioUna poliziotta americana, Annette Goodyear, ha salvato la vita ad una studentessa, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un incidente stradale che ha coinvolto una cisterna che trasportava materiale infiammabile sta causando la temporan… - poliziadistato : ??Autostrada A1 chiusa in entrambe le direzioni, al Km 21 all'altezza di Lodi, causa incidente con ribaltamento cis… - emergenzavvf : Incidente sulla #A1, tra #Lodi e Melegnano: un’autocisterna carica di rifiuti farmaceutici ha invaso la carreggiata… - infoitinterno : Incidente su A1 a Lodi: autostrada chiusa per un camion in fiamme - infoitinterno : Incidente sulla A1 a Lodi, cisterna in fiamme: un ferito. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni -