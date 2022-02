Il referendum sulla giustizia è un' opportunità per tutti i partiti

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arrivano ie si smuovono nuovamente le cose politiche, perché già i 5 quesiti approvati oggi dalla Corte sono in grado di ridefinire gli schieramenti in questo e nel prossimo Parlamento, oltre a lasciare il segno sul modo in cui gli elettori decideranno tra un anno e qualche giorno. Decisioni diverse già si segnalano traappartenenti a stessi schieramenti (anche se si tratta di alleanze notoriamente incrinate, come quella di centro-destra). La, i cui temi sono presenti in diverso grado ini 5 quesiti, offre anche una possibilità di resipiscenza e di affrancamento, si direbbe, culturale e strategico a moltie, in modo speciale, ai 5 stelle. Per i 5 stelle più innovativi, come Luigi Di Maio, potrebbe essere l’occasione per mostrare in modo attivo e non solo a ...