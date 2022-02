Il Paradiso delle Signore 6 | spoiler 21 febbraio | Tina e suo marito nuovamente uniti

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le puntate de Il6 continuano a riservare grandi emozioni ai suoi fedeli telespettatori. Gliinerenti alla messa in onda della puntata di lunedì 212022, rivelano che Sandro Recalcati sarà certo di aver fatto breccia nel cuore diAmato. L’atmosfera in casa Colombo tornerà ad essere abbastanza tranquilla. Nel mentre Dante Romagnoli e Fiorenza Gramini continueranno a portare avanti il loro piano strategico. Vittorio Conti affiderà a Stefania Colombo l’incarico di scrivere un articolo molto interessante da pubblicare sulla rivistaMarket. Il6, Sandro sicuro di aver fatto breccia nel cuore diLe anticipazioni de Il ...

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @CristinaParod18: Ti ho lasciato scegliere… quindi scegli tra morire sul mio petto o sui quaderni delle mie poesie. Scegli l’amore… - Isabella00089 : RT @CristinaParod18: Ti ho lasciato scegliere… quindi scegli tra morire sul mio petto o sui quaderni delle mie poesie. Scegli l’amore… - zazoomblog : Pietro Masotti perché ha lasciato Il Paradiso Delle Signore? “Sono furioso” - #Pietro #Masotti #perché #lasciato - LucaCapuano4 : Foto appena pubblicata @ Paradiso delle Signore - sandybat1 : RT @CristinaParod18: Ti ho lasciato scegliere… quindi scegli tra morire sul mio petto o sui quaderni delle mie poesie. Scegli l’amore… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

Scopriamo le Anticipazioni de IlSignore per la puntata del 17 febbraio 2022 . Ecco cosa rivelano le Trame dell' episodio in onda alle 15.55 su Rai1 : Sandro ha scritto il musicarello pensando a Tina e alla sua voce ma ......partita così la storia e Mino mi ha fatto notare che c'era una somiglianza tra il bambino e il ragazzofoto e che entrambi assomigliassero a Peter Pan. Francesca Bozza " Nuovo Cinema...Il Paradiso delle Signore 6, Dante continuerà ancora a corteggiare Beatrice Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6, inerenti alla messa in onda di lunedì 21 febbraio 2022, rivelano che le ...Oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, alle ore 15,55 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, la soap opera che da anni riscuote ottimi ascolti nel primo pomeriggio della ...