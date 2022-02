GF Vip | Delia litiga con Alex e minaccia di spaccare una bottiglia

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo la notte di passione, prosegue il confronto traBelli eDuran. I due coniugi stanno affrontando quanto successo nella Casa del Grande Fratello Vip 6 prima del ritorno dell’attore, e quest’ultimo ha rinfacciato alla modella venezuelana di essersi fatta prendere in giro da Barù, che in realtà l’ha provocata per prenderla in giro, non certo perché interessato. Al contrario, la Duran è convinta di essere stata lei a prendere in giro lo chef toscano, e quandoha continuato a sostenere la sua tesi, si è infuriata: “Se continui spacco la!” ha tuonato, afferrando con violenza unadi vetro lì vicino. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Soleil gelosa diBelli gli fa una scenata: “Dobbiamo chiudere” La Sorge non ha apprezzato ...