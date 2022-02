Firenze, diffuso video delle parti intime: ragazza sotto choc (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È una ragazza come tante altre — dicono i genitori di Lara (nome inventato) — tranquilla, senza problemi“. Eppure nel primo giorno di autogestione per il Saffi qualcosa è cambiato. Lara, insieme ad un’amica, si produce in un balletto. Non sa, però, che un suo compagno la sta riprendendo. E, più precisamente, sta riprendendo le sue parti intime. Quel video rimbalza nelle chat di Whatsapp di alcuni licei fiorentini al punto che la diciassettenne, avvisata da un suo amico, si rivolge alla preside Francesca Lascialfari. Questa, insieme al Consiglio di Classe, decide di punire l’autore di quel filmato con una settimana di servizi sociali alla Caritas. Ma nel pomeriggio la notizia si diffonde, e la giovane viene subissata dalle offese: «ridicola», «sudicia», «putt…». Il caso deflagra quando i genitori della giovane ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “È unacome tante altre — dicono i genitori di Lara (nome inventato) — tranquilla, senza problemi“. Eppure nel primo giorno di autogestione per il Saffi qualcosa è cambiato. Lara, insieme ad un’amica, si produce in un balletto. Non sa, però, che un suo compagno la sta riprendendo. E, più precisamente, sta riprendendo le sue. Quelrimbalza nelle chat di Whatsapp di alcuni licei fiorentini al punto che la diciassettenne, avvisata da un suo amico, si rivolge alla preside Francesca Lascialfari. Questa, insieme al Consiglio di Classe, decide di punire l’autore di quel filmato con una settimana di servizi sociali alla Caritas. Ma nel pomeriggio la notizia si diffonde, e la giovane viene subissata dalle offese: «ridicola», «sudicia», «putt…». Il caso deflagra quando i genitori della giovane ...

