Demet Özdemir si sposa | arriva la romantica proposta di O?uzhan Koç

A pochi giorni dall'uscita del nuovo film Netflix, Tattiche d'amore, del quale è protagonista, Demet Özdemir torna al centro del gossip. L'attrice dopo i rumors di un possibile flirt con Can Yaman durante le riprese di Daydreamer, ha finalmente trovato l'amore già lo scorso anno. L'interprete di Sanem Aydin è infatti felicemente fidanzata con O?uzhan Koç. L'articolo proviene da Velvet Gossip.

1kikioz : @mibebespos dei sentimenti. E allora perché lei può comportarsi in questo modo e i fan no? Non è che solo perché si… - sugodipolpette : Talmente fuori dal fandom ormai che scopro ora che Demet Özdemir si sposa, molto felice per la mia bimba bellissima… -