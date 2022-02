Crotone-Brescia | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta TV

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)è la gara che oggi ospita lo “Scida” a partire dalle 18.30, quale gara valida della 23a giornata del campionato diB 21-22. I padroni di casa sono in piena lotta salvezza e ancora piuttosto lontani dall’obiettivo, mentre almanca la vittoria da tre giornate, pur rimanendo a corta distanza dalla prima in classifica. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e ledel match odierno. Statistiche e curiosità diIlapproccia il suo 12° impegno stagionale interno, dopo la sconfitta patita in trasferta nel derby contro la Reggina, vincente grazie alla rete messa a referto da Montalto con un super-gol nel corso del primo tempo. Questa battuta d’arresto ha interrotto il ...

Advertising

fdematch : ???? | Serie B Matchs de 18h30 : Alessandria - Lecce Benevento - Ascoli Crotone - Brescia Frosinone - Como - TUTTOB1 : Serie B, Crotone-Brescia: le probabili formazioni - CDNewsCalabria : Crotone – Brescia. È sfida aperta per rincorrere gli obiettivi - TUTTOB1 : GdB: 'Vieni avanti Crotone: Brescia per sconfiggere un altro tabù' - psb_original : Crotone-Brescia, le probabili formazioni: Mogos sulla fascia destra, Proia ha chance dal 1' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Brescia

Madrid - Levante CALCIO - SERIE B 18:30 Benevento - Ascoli 18:3018:30 Frosinone - Como 18:30 Alessandria - Lecce BASKET - SERIE A2 19:30 Udine - Piacenza 20:30 Orlandina - Cantù 20:...I grigi hanno fermato ilal Rigamonti, dunque sono in fiducia anche se sanno bene che il ... Partita bene e con ambizioni, la Reggina è crollata; se non altro la vittoria contro ilha ...Le probabili formazioni di Crotone-Brescia, incontro valevole per la 23a giornata di Serie B, in campo alle 18.30 allo 'Scida': CROTONE (3-4-2-1): Saro; Cuomo, Golemic, Nedelcearu; Calapai, Estevez, ...Le rondinelle, guidate da Filippo Inzaghi, tentano il colpaccio a Crotone nel turno infrasettimanale di serie B che vede il Brescia impegnato in Calabria. Ieri, la Cremonese ha battuto in casa 3 – 1 ...