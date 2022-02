Covid: ricoveri in netto calo al Nord. Green Pass, truffe via sms (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 72% dei pazienti ricoverati a causa del Covid non ha una copertura vaccinale adeguata. Il dato emerge dall’ultima rilevazione della Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, compiuta negli ospedali sentinella il 15 febbraio. La Fiaso ha analizzato la condizione vaccinale dei ricoverati con polmoniti da Covid nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Molti di loro sono senza alcuna dose di vaccino, o ne hanno una, oppure ne hanno due ma non hanno ricevuto la dose booster. Covid, calano i ricoverati A sviluppare sindromi respiratorie e polmonari da Covid e ad avere necessità di ricovero, dunque, sono per oltre due terzi pazienti che non godono di copertura vaccinale corretta. La curva dei ricoveri comincia comunque a scendere rapidamente in Italia. In una settimana, fra l’8 ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 72% dei pazienti ricoverati a causa delnon ha una copertura vaccinale adeguata. Il dato emerge dall’ultima rilevazione della Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, compiuta negli ospedali sentinella il 15 febbraio. La Fiaso ha analizzato la condizione vaccinale dei ricoverati con polmoniti danei reparti ordinari e nelle terapie intensive. Molti di loro sono senza alcuna dose di vaccino, o ne hanno una, oppure ne hanno due ma non hanno ricevuto la dose booster., calano i ricoverati A sviluppare sindromi respiratorie e polmonari dae ad avere necessità di ricovero, dunque, sono per oltre due terzi pazienti che non godono di copertura vaccinale corretta. La curva deicomincia comunque a scendere rapidamente in Italia. In una settimana, fra l’8 ...

