Classi in quarantena in netta diminuzione: sono 166 contro le 617 della scorsa settimana

Bergamo. Sono 166 le classi in quarantena nella Bergamasca, nella settimana dal 7 al 12 febbraio, per un totale di 1.176 alunni. Secondo il report della Regione Lombardia i trend delle misure restrittive è in netta riduzione in tutti i cicli scolastici, con picchi superiori al 90% nei nidi e nelle scuole primarie. La scorsa settimana le classi in quarantena in città e provincia erano infatti 617, l'ultima settimana di gennaio 1.388. Nei primi sette giorni di febbraio, nei nidi e nelle scuole dell'infanzia le classi in Dad sono 25, con 134 bambini in isolamento, 57 nelle primarie con 255 bambini, 36 nelle secondarie di primo grado con 302 studenti e 48 nelle scuole superiori con 485 studenti.

