Centrodestra | Tajani | “Deve essere riformato”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Comegoverniamo la maggior parte delle regioni, l’alleanza non è un monolite, ci sono realtà differenti”. Così Antonio, coordinatore di Forza Italia, ospite di Rtl 102.5. “Ilprima delle prossime politiche, dobbiamo offrire una prospettiva di governo dal 2023”, sottolineaaggiungendo che “sono stati fatti tanti passi avanti, nessuno più nelpensa a uscire dall’euro e dalla Ue” con riferimento ale alla Lega in particolare. “Alleanze al centro? Mi pare che in Italia il centro ci sia già e sia Fi”, sottolinea poi rispondendo a chi gli chiede delle nuove formazioni di centro e delle prossime alleanze. “Noi – afferma – cresciamo nei ...

L'auspicio è farlo insieme al resto del: è prioritario tutelare lavoro, investimenti e ... Per il coordinatore nazionale Fi, Antonio: "Occorre trovare un accordo anche a livello ...E un po' lo stesso principio l'aveva anche espresso, nel, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio: 'siamo tutti quanti al lavoro per trovare una soluzione che tuteli le ...(Adnkronos) – “Come centrodestra governiamo la maggior parte delle regioni, l’alleanza non è un monolite, ci sono realtà differenti”. Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ospite di Rtl ...Lo stesso Tajani, che conobbi molti anni fa quando veniva spesso in Umbria per le nostre convention e ho ritrovato la settimana scorsa, non può eguagliare o sostituire una figura come Berlusconi, alla ...