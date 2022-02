Caserta: “Dobbiamo recuperare lo spirito battagliero. Lapadula? Ha scelto lui” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Le parole di Fabio Caserta al termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare l’Ascoli. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Andrea Sottil. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Partita – Il calcio vive soprattutto di episodi. Non abbiamo fatto un buon primo tempo ma abbiamo creato due palle gol limpide. Più passa il tempo e più diventa complicato poi, soprattutto per noi che avevamo l’esigenza di vincere. Il secondo tempo siamo partiti forte, poi è mancata la reazione dopo il loro gol, questo non è mi piaciuto. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto a Lecce, Dobbiamo fare tutti un mea culpa e pensare da domani alla prossima gara di campionato. Così non va ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Le parole di Fabioal termine della gara di Serie B che ha visto il Benevento ospitare l’Ascoli. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Andrea Sottil. Questi i temi affrontati nel post partita dal tecnico della Strega. Partita – Il calcio vive soprattutto di episodi. Non abbiamo fatto un buon primo tempo ma abbiamo creato due palle gol limpide. Più passa il tempo e più diventa complicato poi, soprattutto per noi che avevamo l’esigenza di vincere. Il secondo tempo siamo partiti forte, poi è mancata la reazione dopo il loro gol, questo non è mi piaciuto. Abbiamo fatto un passo indietro rispetto a Lecce,fare tutti un mea culpa e pensare da domani alla prossima gara di campionato. Così non va ...

Advertising

anteprima24 : ** #Caserta: 'Dobbiamo recuperare lo spirito battagliero. Lapadula? Ha scelto lui' ** - TUTTOB1 : Benevento, Caserta: “Dobbiamo solo lavorare” - ottopagine : Benevento, Caserta: 'Così non si può continuare. Dobbiamo restare uniti' #Benevento - namusunflowers : e chi lo dice a mio padre che alle 8.30 del mattino dobbiamo scendere per andare a Caserta per andare a vedere un c… - PicenoTime : VIDEO Lecce-Benevento 1-1, le voci di Caserta (“Squadra sta crescendo”) e Baroni (“Non dobbiamo ripetere queste par… -