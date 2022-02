Calcio ed emigrazione italiana nella videoconferenza dei Musei di Genova

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Con la Storia delsi può raccontare la storia di un paese … lo abbiamo sempre affermato. “Smarginando è il Festival che la Fondazione Museo Nazionale dell’ha ideato per promuovere e accompagnare l’apertura del nuovo Museo. Un museo è vitale tanto più quanto si radicasua e in altre città. Il Museo che viene inaugurato in primavera aalla Commenda di San Giovanni di Pré, grazie al Festival va oltre i propri confini, cercando di tracciare, attraverso approfondimenti tematici una mappa di emozioni. Un itinerario nei diversi luoghi dell’, piccoli Comuni e comunità che attorno al tema della memoria e del ricordo, hanno costruito un racconto popolare, storico, sociale, culturale. Smarginando si irradia così ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio emigrazione

Agenzia Internazionale Stampa Estero

... la costituenda Casa dei cantautori e il Museo dell'ormai di prossima apertura, oltre ... Lo […] Genova Sport, Genoa sotto tono il Torino festeggia il primo successo Posted on 4 ......post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Genova In Primo Piano Sport, ... Avviata la prima concreta collaborazione tra i Musei dell': il MEI di Genova e il MEMA di ...Durante una partita all’estero della nazionale di calcio riuscì a fuggire per sottrarsi a quanto ... da Guardiagrele (Chieti), Alicia è stata una figura di punta dell’emigrazione abruzzese in ...No, semplicemente un altro tassello che va a completare l’immenso puzzle dell’emigrazione degli italiani (massì ... In famiglia si respira calcio, si fanno le ore piccole per seguire le partite in ...